VanVleet: "Curry olmasaydı, NBA'de olmayabilirdim!"

Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin "kendisinin NBA'de bulunmasını mümkün kılan kişi" olduğunu söyledi.



VanVleet'e göre Warriors süperstarının oyunu değiştirme şekli, oyununu üç sayılık atışa dayalı geliştiren kendisi için oldukça faydalı oldu:



"Her şeyden önce, kendisi üçlük atışların ligde bugünkü yere gelmesinden sorumlu olduğu için, NBA'de yer almamı mümkün kılan kişidir. Kullandığım üçlükleri kullanmama ve oyunumu geliştirmek için bu şekilde oynamama izin verilmeseydi, kariyerim aynı olur muydu emin değilim.



Kolejdeyken ben ve yardımcı koçum Greg Heiar'ın onun maçlarını izleyip incelediğimizi ve yaptıklarından bazılarını nasıl uygulayabileceğimize baktığımızı hatırlıyorum. Tabii ki şut atma konusunda özel bir yeteneği var. Ama bir oyuncu olarak kendisi bundan çok daha fazlası. Ben tüm büyük oyuncuları inceliyorum ve Steph de kesinlikle birçok özelliğini kendime kattığım adamlardan biri."



VanVleet maç başına 3.3 üçlük isabeti ile, Steph Curry (5.4) ve Buddy Hield'ın (3.5) arkasında NBA'de bu listede üçüncü sırada yer alıyor.



