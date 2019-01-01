VanVleet: "2019 Raptors, Durant'siz Warriors'tan iyiydi"

Toronto Raptors yıldızı Fred VanVleet, Raptors'ın 2019 kadrosunun Kevin Durant'siz Golden State Warriors'tan daha iyi olduğuna inandığını söyledi.



2019 yılında Raptors, Warriors'a karşı NBA Finalleri serisini kazanmış olsa da, birçok kişi Warriors'ın tam gücünde olması durumunda sonucun farklı olabileceğini belirtmişti.



Altı maça giden seride Warriors, Kevin Durant ve Klay Thompson'ı sakatlıklardan ötürü kaybetmişti ve bu da avantajı Raptors lehine çevirmişti.



VanVleet, yakın zamanda Warriors forveti Draymond Green'in podcasti'nde yaptığı sohbette, Raptors'ın Durant'siz Warriors'tan çok daha iyi bir takım olduğunu iddia etti:



"5. maçtan önce soyunma odasında 'Ne zaman dönecekmiş?' gibi şeyler konuşulduğunu hatırlıyorum. Oynayacağını söyleyenler vardı, ki ben oynayacağını düşünüyordum. Çünkü oynayacak durumdaysa şansını deneyeceğini biliyorduk.



Aramızda 'Oynayacak sanırım, biz üzerine gidelim, ne durumdaymış görelim' gibi şeyler konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çıkıp ilk dört şutunu soktuğunda, 'Adam gerçekten çok özel' demiştim."



"SEÇEBİLDİĞİMİZ EŞLEŞMELER VARDI"



Green, kazanmaları için yalnızca Klay'in yeterli olacağını söylediğinde ise, VanVleet şu şekilde itiraz etti:



"Buna katılmıyorum, fakat aynı zamanda bu argümanı anlayabiliyorum. Klay'in 6. maçları meşhurdur, onu o maçlarda alt etmek zor oluyor. Ben o dönemde bizim takımın, sizin Kevin'siz halinizden çok fazla iyi olduğunu düşünmüştüm.



Çünkü derin bir kadromuz vardı ve Warriors hanedanı döneminde pek sık görmediğimiz adamların olduğu bazı eşleşmelerin üzerine gidebiliyorduk. Belirli durumlarda bu eşleşmeleri kovalıyorduk.



Ama kim bilir, neler olabileceğini hiç kimse bilemez. Herkes istediği kadar tartışabilir."



