Haber Tarihi: 07 Temmuz 2023 16:20 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 16:20

Vantilatör çok elektrik harcar mı, ne kadar elektrik harcar 2023

Bir yandan ortamın havasını serinletirken, bir yandan da yüksek enerji giderleri nedeniyle ter dökmek gerekmez. Bu yüzden serinletmek istediğiniz ortamlar için tavan vantilatörü mü yoksa klima mı kullanacağınıza doğru karar vermek gerekir. Ortamdaki hava sirkülasyonunu en doğru şekilde sağlayan tavan vantilatörleri ışıklı ya da uzaktan kumandalı gibi farklı modeller ile üretiliyor. Ayrıca nasıl ki bir klimanın sessiz çalışması ilk tercih sebebi ise, bu durum tavan vantilatörleri için de geçerli. Peki tavan vantilatörü ne kadar elektrik harcar ve klimaya oranla daha mı ekonomik?

Vantilatör çok elektrik harcar mı, ne kadar elektrik harcar 2023
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Havaların ısınmasıyla birlikte klima ve vantilatör kullanımı başladı. Serinlemek için bu cihazları kullanan vatandaşlar ise yüksek fatura sebebiyle sıkıntı çekebiliyor. Uzmanlar tarafından klima ve vantilatörün faturaya bindireceği yük hesaplandı

Vantilatör çok elektrik harcar mı, ne kadar elektrik harcar?
 24 saat açık kaldığı düşünülen bir vantilatör 24 x 75 üzerinden 1.800 W enerji harcar. Bu da 1.8 KW enerjiye tekabül eder. güncel enerji ücretlendirmesi Kilowatt başına 44 Kuruştur. Bu nedenle 1.8 x 0.44 üzerinden hesaplanırsa, bir vantilatör 24 saatte 79 Kuruş harcayacaktır.
Pervane çok elektrik harcar mı?

Tipik bir vantilatör ortalama 50-100 Watt arasında elektrik enerjisi harcamaktadır. 24 Saat açık kaldığını düşünürsek (ki bu pek mümkün değil) ortalama 75 Watt'lık bir vantilatör (24 Saat x 75 Watt = 1800 Watt yani) 1.8 Kilowatt (kW/h) enerji harcayacaktır.

Pervane mi çok yakar klima mı?

Klima ile vantilatörü bire bir ölçtüğünüz zaman klimada enerji sarfiyatı daha düşük olur. Bunu kışın kafelerde kullanılan elektrikli ısıtıcılara da benzetebilirsiniz. Bir Kilowatt'lık enerji tüketiminde 1 Kilowatt'lık bir enerji alırsınız. Bu bağlamda kapalı alanlarda sadece klima tercih edilmelidir.

Vantilatör çok çalışırsa ne olur?

Uyurken vücut ısımız düşer, bir de buna vantilatörün sürekli olarak yarattığı soğuk hava eklenince kaslarımız bu durumdan olumsuz etkilenir. Öte yandan vantilatörün yarattığı hava akımına sürekli olarak maruz kalmak mide bulantısı veya baş ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Vantilatör 1 ayda ne kadar elektrik yakar?

Vantilatör: 70 Watt elektrik tüketimi olan bir vantilatör günde 4 saat kullanıldığında ayda 5,89 TL tutarında 7,84 kWh elektrik harcar.

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