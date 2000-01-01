Vanessa Bryant, kaza bölgesini amaç dışı fotoğraflayanlara dava açtı

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Kobe'nin helikopter kazası fotoğraflarını yetki amacı dışında çekmelerinden ötürü, Los Angeles County Şerif Departmanına dava açtığı bildirildi.



PEOPLE'da yer alan habere göre:



"Vanessa Bryant, NBA efsanesi eşi Kobe Bryant'ın, 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ve diğer yedi kişinin ölümüne sebep olan, 26 Ocak'daki helikopter kazasının ardından ortaya çıkan Los Angeles County Şerif Bölümü yetkilileri tarafından çekilen yetkisiz fotoğrafların toplanmasıyla ilgili, Cuma günü yasal hak talep etti.



İddia, sekiz L.A. İlçe Şerif Departmanı temsilcisinin, kurbanların uygunsuz fotoğraflarını çekip yetkisiz kişilerle paylaşması üzerine, duygusal sıkıntı ve zihinsel acının karşılığını talep ediyor. Bu, Vanessa'nın bölgenin gizliliğinin güvence altına alınmasını istemek için, kaza sabahı Şerif Alex Villanueva ile kişisel olarak konuşmasına rağmen gerçekleşmişti."



Belge, şunu iddia etti:



"Ancak gerçekte, en az sekiz şerif yardımcısı, ölü çocukların, ebeveynlerin ve koçların cep telefonu ile fotoğraflarını çekiyordu. Bakanlığın daha sonra kabul edeceği gibi, yetkililer bu fotoğrafları araştırma amacıyla değil, kişisel amaçları için çektiler."



Vanessa, Ocak ayındaki bu helikopter kazasında Gigi ve Kobe Bryant'ı trajik bir şekilde kaybetmişti. İddiaya göre, kaza fotoğraflarını görmek Vanessa'nın duygusal sıkıntısını daha da kötüleştirdi. Bu fotoğraflar, bu tür şeylerle mücadele etmek için yeni mevzuat çıkarılmasına bile neden olmuştu.



