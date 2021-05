Vanessa Bryant, Hall of Fame töreninde Kobe için konuşacak

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Cumartesi günkü Naismith Hall of Fame töreninde merhum eşi onuruna konuşacağı bildirildi.



Törende Kobe'nin ölümünden sonra kendisini temsil etmeye hazırlanan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Vanessa'ya kürsüde eşlik edeceği belirtildi.



Vanessa ve Jordan, Kobe'nin 24 Şubat 2020'de Staples Center'daki anma töreninde de konuşma yapan isimler arasındalardı.



Kobe, Hall of Fame sınıfına seçilmeye hak kazandığı ilk senede alındı ve tüm zamanların en iyilerinden Tim Duncan, Kevin Garnett ve Tamika Catchings ile birlikte 2020 sınıfının bir üyesi oldu. Hall of Fame töreni, başlangıçta KOVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.