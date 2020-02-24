Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Vanessa Bryant, Hall of Fame töreninde Kobe için konuşacak

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Cumartesi günkü Naismith Hall of Fame töreninde merhum eşi onuruna konuşacağı bildirildi.

Haber; NBA.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Cumartesi günkü Naismith Hall of Fame töreninde merhum eşi onuruna konuşacağı bildirildi.

Törende Kobe'nin ölümünden sonra kendisini temsil etmeye hazırlanan Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Vanessa'ya kürsüde eşlik edeceği belirtildi.

Vanessa ve Jordan, Kobe'nin 24 Şubat 2020'de Staples Center'daki anma töreninde de konuşma yapan isimler arasındalardı.

Kobe, Hall of Fame sınıfına seçilmeye hak kazandığı ilk senede alındı ve tüm zamanların en iyilerinden Tim Duncan, Kevin Garnett ve Tamika Catchings ile birlikte 2020 sınıfının bir üyesi oldu. Hall of Fame töreni, başlangıçta KOVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal