Vanderlei Luxemburgo görevden alındı

Brezilya Ligi Palmeiras'ta Vanderlei Luxemburgo dönemi sona erdi.

Haber; AA
Vanderlei Luxemburgo görevden alındı
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15 Ekim 2020 18:56
Brezilya ekibi Palmeiras'ta teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun görevine son verildi.

Palmeiras Kulübü, Aralık 2019'da 5. kez takımın başına getirilen 68 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Luxemburgo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

Luxemburgo yönetimindeki Palmeiras, Brezilya liginde çıktığı 15 maçta 22 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

 



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