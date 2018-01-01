Vancouver'dan yeni partnerlik! Luminosity Gaming'le birlikte OWL'e

Overwatch League'e yeni katılan 8 takımdan birisi olan ve Canucks Sports and Entertainment -Ulusal Hokey Ligindeki Vancouver Canucks- ile Aquilini Investment Group'un ortak olarak sahip oldukları Vancouver Overwatch League takımı için Luminosity Gaming ile de ortaklık sağlandı.



Luminosity Gaming'in üzerine düşen ise takımı oluşturmak, personelleri toplamak, takımı yönetmek ve pazarlama stratejisini uygulamak.



Luminosity Gaming'in CEO'su Steve Maida " Vancouver Canucks ve Aquilini Ailesi ile bir takım oluşturduğumuz için çok heyecanlıyım. Bize güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonları, aileleri ve liderlikleri tamamen birinci sınıf. Bu ortaklığın başarılı olacağını düşünüyorum ve Vancouver ve Kanada'daki tüm hayranlarımızı gururlandıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



Açıkçası Vancouver birçok Overwatch League takımının izlediği yolu seçti. Ayrıca bir artıları da kendi şehirlerinden olan bir takımla işbirliği yapıyor olmaları ki bu da Blizzard'ın Overwatch League'de görmek istediği "hometown" olayına bir hayli uyuyor.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



