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Van Persie'nin frikik golü Feyenoord'a yetmedi!

Hollanda Ligi'nde 18. haftada Feyenoord deplasmanda PEC Zwolle'ye 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie'nin frikik golü Feyenoord'a yetmedi!
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19 Ocak 2019 23:39
Hollanda Ligi'nde 18. haftada PEC Zwolle ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Bram van Polen ile öne geçen PEC Zwolle, 34. dakikada Robin van Persie'nin golüne engel olamadı. Hollandalı golcü fikikten attığı golle skora denge getirdi.

PEC Zwolle 56. dakikada Vito van Crooy ile bir kez daha öne geçti. Son sözü 76. dakikada Younes Namli söyledi ve PEC Zwolle, Feyenoord'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord 36 puanda kaldı. Zwolle'nin puanı ise 18 oldu.

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