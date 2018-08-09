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Van Persie'li Feyenoord, Slovakya'da dağıldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord, Slovakya'da Trencin'e 4-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie'li Feyenoord, Slovakya'da dağıldı!
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09 Ağustos 2018 21:53
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trencin ile Feyenoord, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Feyenoord, oldukça etkisiz oynadığı maçta Trencin'e 4-0 yenilerek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.

VAN PERSIE SAKAT...

Henüz 5 gün önce Hollanda Kupası'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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