Van Persie'li Feyenoord, Slovakya'da dağıldı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trencin ile Feyenoord, Slovakya'da karşı karşıya geldi. Feyenoord, oldukça etkisiz oynadığı maçta Trencin'e 4-0 yenilerek gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.
VAN PERSIE SAKAT...
Henüz 5 gün önce Hollanda Kupası'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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Büyük bir sürprize imza atan Trencin'in gollerini 6, 37, 63. dakikalarda Mance ve 44. dakikada Azango kaydetti.
VAN PERSIE SAKAT...
Henüz 5 gün önce Hollanda Kupası'nda PSV'yi yenip şampiyon olan Feyenoord, Trencin karşısında pozisyona girmekte bile zorluk çekerken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın