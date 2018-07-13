Van Persie'den Vieira'ya övgü! İşte o ilginç diyalog

eski golcüsü, şu an Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Patrick Viera hakkında açıklamalar yaptı.Van Persie, Arsenal'de 2004-2005 sezonunda birlikte forma giydiği Patrick Vieira'nın harika bir kaptan olduğuna vurgu yaptı.Arsenal'deki ilk maçına çıkarken Vieira ile yaptıkları konuşmayı anlatan Van Persie, Fransız yıldızın kendisini çok rahatlattığını söyledi.İlk maçında önce yaptıkları konuşmayı anlatan Van Persie, "Arsenal'deki ilk maçıma çıkarken çok gergindim. Vieira yanıma geldi ve 'Sadece antrenmanlarda yaptıklarını yap. Senin için sahada koşacağım ve topları kazanıp sana atacağım. Şansını dene!' dedi. O harika bir kaptandı" ifadelerini kullandı.Arsenal'de çok şey öğrendiğini dile getiren 34 yaşındaki forvet, "Pires, Henry, Bergkamp, Vieira gibi isimler vardı. Çok göz açıcı bir ortam vardı. Oldukça öğretici bir dönemdi" şeklinde konuştu.Van Persie ile Patrick Vieira, Arsenal'de bir sezon birlikte forma giydi. Vieira, 2004-2005 sezonunun sonunda 20 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu.