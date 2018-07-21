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Van Persie'den sürpriz Fenerbahçe sözleri

Feyenoord ile eski takımı Fenerbahçe karşısına çıkacak Robin van Persie, sarı-lacivertli taraftarın kendisini nasıl karşılayacağını çok merak ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Van Persie'den sürpriz Fenerbahçe sözleri
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21 Temmuz 2018 14:34
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında karşılaşacağı Feyenoord'da tecrübeli golcü Robin van  Persie Hollanda basınına konuştu.

Van Persie, İstanbul'da yeniden Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmanın ilginç olacağını ve nasıl karşılanacağını merak ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılışı olaylı olan tecrübeli golcü Fenerbahçe maçıyla ilgili ''Beni Türkiye'de nasıl karşılayacaklar açıkçası bunu ben de merak ediyorum. Benim için de ilginç bir tecrübe olacak'' ifadelerini kullandı.

Cocu'ya karşı oynamanın da güzel olacağını söyleyen Van Persie ''Bir aksilik olmazsa oynamayı bekliyorum. Cocu'ya karşı oynamak da güzel bir duygu olacak'' dedi.

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Van Persie, Dünya Kupası'nda faullere fazla tepki verdiği için eleştirilen Neymar hakkında da konuştu ve ''Rakiplerin onu daha fazla zorlaması normal. Ben de aynı şeyleri yaşamıştım. Arsenal'de nispeten daha kolaydı ama yine de rakiplerle mücadele etmek zordu. Rakipler ayaklarıma vururdu. Bunu bir keresinde Arsene Wenger'e de söyledim. Bana, 'Bunu kendine sormalısın, rakipler neden sana vuruyor? Cevabı biliyorum ama sen bulmalısın' demişti. Bu konuşmadan sonra düşünmek için vaktim oldu. Galiba ben de biraz rakipleri kışkırtıyordum'' ifadelerini kullandı.



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