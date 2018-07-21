Van Persie'den sürpriz Fenerbahçe sözleri

RVP'DEN NEYMAR İLE İLGİLİ İLGİNÇ SÖZLER

'nin hazırlık maçında karşılaşacağı'da tecrübeli golcüHollanda basınına konuştu.Van Persie, İstanbul'da yeniden Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmanın ilginç olacağını ve nasıl karşılanacağını merak ettiğini söyledi.Fenerbahçe'den ayrılışı olaylı olan tecrübeli golcü Fenerbahçe maçıyla ilgiliifadelerini kullandı.Cocu'ya karşı oynamanın da güzel olacağını söyleyen Van Persiededi.Van Persie, Dünya Kupası'nda faullere fazla tepki verdiği için eleştirilen Neymar hakkında da konuştu veifadelerini kullandı.