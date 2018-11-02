Van Persie'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Hollandalı yıldız Robin Van Persie, sarı-lacivertlilere destek içeren bir paylaşım yaptı.
Hollandalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe hesabını etiketleyerek şans diledi.
35 yaşındaki yıldızın kullandığı görselin forma giydiği Galatasaray derbisinden olması gözlerden kaçmadı.
İşte Robin Van Persie'nin o paylaşımı;
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Hollandalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe hesabını etiketleyerek şans diledi.
35 yaşındaki yıldızın kullandığı görselin forma giydiği Galatasaray derbisinden olması gözlerden kaçmadı.
İşte Robin Van Persie'nin o paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın