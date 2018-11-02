  •  
    "Garry kılını kıpırdatırsa G.Saray bugün kazanır"
  •  
    F.Bahçe yönetiminden derbi öncesi Yanal planı
  •  
    "F.Bahçe'ye karşı büyük psikolojik üstünlük var"
  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Terim'in derbi formülü Fenerbahçeli BİR isim...

Van Persie'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, Galatasaray derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

Van Persie'den Galatasaray derbisi paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 17:39
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Hollandalı yıldız Robin Van Persie, sarı-lacivertlilere destek içeren bir paylaşım yaptı.

Hollandalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe hesabını etiketleyerek şans diledi.

35 yaşındaki yıldızın kullandığı görselin forma giydiği Galatasaray derbisinden olması gözlerden kaçmadı.

İşte Robin Van Persie'nin o paylaşımı;



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için