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Van Persie için şaşırtan iddia! 100 TL'lik masrafı bile...

LA Galaxy ile anlaşması beklenen Van Persie ile ilgili şaşırtan iddia... Hollandalı yıldızın son olarak gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin 'Faturası yok' diyerek ödemeyi reddettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Fotomaç
Van Persie için şaşırtan iddia! 100 TL'lik masrafı bile...
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27 Aralık 2017 09:24
Fenerbahçe'nin Van Persie'den ne kadar dertli olduğunu gösteren bir iddia ortaya atıldı.

Hollandalı'nın sözleşmesindeki maddelere göre eşinin araba benzininden çocuklarının özel ders masraflarına kadar bütün harcamaları kulübe fatura ettiği ileri sürüldü.

Tabiri caizse; evinde değiştirdiği ampulün bile parasını yönetimden ödemesini isteyen Persie'nin son olarak da gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin 'Faturası yok' diyerek ödemeyi reddettiği iddia edildi.



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