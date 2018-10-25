  •  
    Demirkol'dan Nando'ya; "40 yaşına kadar oyna.."
  •  
    Schalke'den maç sonu G.Saray'a emojili mesaj
  •  
    Tugay'ın Schalke maçı iddiası; "Almanya'da..."
  •  
    Schalke ile G.Saray için sıradan bir gün, Yine...
  •  
    F.Bahçe'nin yeni ismi, Karius'a küfür etmiş!..

Van Persie emeklilik tarihini açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin Van Persie, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Van Persie emeklilik tarihini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 02:39
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, emeklilik tarihini açıkladı.

Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.

Kariyerinde 576 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 262 gol attı ve 95 asist yaptı.

Hollanda Milli Takımı'nın formasını 102 kez giyen Van Persie, 50 gole imza atmayı başardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için