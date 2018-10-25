Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, emeklilik tarihini açıkladı.
Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.
Kariyerinde 576 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 262 gol attı ve 95 asist yaptı.
Hollanda Milli Takımı'nın formasını 102 kez giyen Van Persie, 50 gole imza atmayı başardı.
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Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi.
Kariyerinde 576 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 262 gol attı ve 95 asist yaptı.
Hollanda Milli Takımı'nın formasını 102 kez giyen Van Persie, 50 gole imza atmayı başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın