Van Persie'den elektronik sigaraya açıklaması

Van Persie, tesislerde elektronik sigara içtiği iddiaları hakkında açıklama yaptı; "Yine yalan haberler. Bir sonraki ne? Günlük saçmalıkları dört gözle bekliyorum" pic.twitter.com/q25ksv4hOd



— Sporx (@sporx) 28 Aralık 2017

YA GİDECEK YA KADRO DIŞI

YILLIK 4,9 MİLYON!

SON OLARAK AĞUSTOSTA FORMA GİYDİ!

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA!

''HER ŞEY ROBİN'E BAĞLI''

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle Manchcester United'tan transfer ettiği Robin van Persie, gündemden düşmüyor.Gazete Habertürk'ün haberine göre; sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin tepkisini çeken Hollandalı, yaptığı son hareketle sınırları fazlasıyla aştı.Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtti.Hollandalı yıldız, tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı!Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Van Persie, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı.İşte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni gözdesi!Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi, herkesi hayrete düşürdü.Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise merak konusuHollandalı oyuncu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor.LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen "Uçan Hollandalı" için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RVP'nin ismi, Fenerbahçe'nin 14 yabancısı arasına kesinlikle yazılmayacak.Tesiste elektronik sigara içecek kadar haddini aşan Robin van Persie'nin takımdan ayrılacağı günü herkes dört gözle bekliyor!Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro alırken futbol dışında her şeyi yapıyor: Balık avlama, tavla oynama, okey partileri, boğaz turu, at çiftliğine gitme, boks yapma, masa tenisi...Van Persie Feyenoord'aTam 4 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, son olarak 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa'ya karşı oynamıştı.Bu maçta sakatlanan ve 3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı.Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti.Robin van Persie bu sezon sarı-lacivertli formayı resmi maçlarda sadece 4 kez giyebildi.Hollandalı futbolcu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz ile Kadıköy'de oynanan mücadelede 28 dakika süre aldı.Robin van Persie play-off turundaki Vardar mücadelesinde ise 58 dakika oynadı."Uçan Hollandalı" ligin ilk haftasındaki Göztepe maçında forma giydikten sonra sadece Trabzonspor karşılaşmasında formayı sırtına geçirdi.Van Persie'nin futbola başladığı ve Arsenal'den önce yıldızlaştığı kulüp olan Feyenoord'un da Hollandalı yıldız için devrede olduğu kaydediliyor.Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst son olarak "Van Persie'yi iyi tanıyorum, milli takımda birlikte oynamıştık ve sürekli görüşme halindeyiz. Böylesine bir transfer birçok tarafın memnuniyetiyle gerçekleşebiliyor."