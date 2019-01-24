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Van Persie coştu, Feyenoord 3 golle turladı!

Hollanda Kupası'nda Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie coştu, Feyenoord 3 golle turladı!
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24 Ocak 2019 00:41
Hollanda Kupası çeyrek final maçında Feyenoord ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Robin van Persie ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Fortuna Sittard 54. dakikada Novakovich ile skora denge getirse de sahneye yine Van Persie çıktı ve Feyenoord'u tekrar öne geçirdi.

Sven van Beek ile farkı 2'ye çıkaran Feyenoord'da son sözü 90. dakikada Berghuis söyledi ve Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ederek Hollanda Kupası'nda yarı finale yükseltti.

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