Van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, Manchester United'dan transfer olduğu dönemi anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Van Persie: 'Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim'
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01 Ocak 2020 15:29
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Robin van Persie, verdiği röportajda o dönem verdiği transfer kararının yanlış olabileceğini söyledi.

Manchester United'da oynamama ihtimalinin belirmesinin üzerine ayrılık kararı aldığını belirten Hollandalı efsane, "Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmem vardı, belki Fenerbahçe'ye gitmemeliydim ve 1 yıl daha kalmalıydım. Ancak Van Gaal teknik direktördü ve amacını bana açıkça deklare etmişti. Orada bir karar vermek zorundasın: Takımda mı kalıp süre bulmak için savaşacak mısın, bu dürüst bir rekabet olacak mı? Tüm aldığım bilgilerin ışığında, yoluma gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE 11 YIL KARİYERİM VAR"

MANU'da 3 yıl boyunca başarılı olduğunu da vurgulayan Van Persie, "Yine de 3 yıl, 3 gün değildi. Uzun bir süre, futbol kariyerimin önemli bir parçası ve İngiltere'de 11 yıllık futbol kariyerim var. Çocukluğumda bunun hayalini kuramazdım" dedi.

Robin van Persie, 2015'te geldiği Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca forma giydi ve 87 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



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