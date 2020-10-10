Van Persie, az daha geri dönüyordu

Robin van Persie, kramponlarını 2019 Temmuz'da astı. Son olarak Feyenoord forması giyen Hollandalı forvet, futbolu bırakmasından sonra neredeyse sahalara geri döneceğini açıkladı.



Hollanda basınına konuşan van Persie, Kompany'den Anderlecht'te oynaması için teklif aldığını açıkladı.



"GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNDÜM"



37 yaşındaki emekli golcü açıklamasında; "Kompany'nin City'e veda maçında oynadım. Orada Paul Scholes, Ryan Giggs ve Michael Carrick gibi isimlerle oynadım. Güzel bir gol attım ve kendimi iyi hissettim. Maç sonrası Vincent bana çok iyi oynadığımı söyledi. Sonrasında geri dönme fikri kafama girmişti." dedi.



van Persie, sonrasında eşiyle durumu konuştuğunu ve 1-2 gün düşündükten sonra vücudunu iyi hissetmediği için geri dönmekten vazgeçtiğini belirtti.



