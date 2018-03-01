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Van Persie '300' dedi, kupada final geldi

Robin van Persie'nin kariyerindeki 300. golüne imza attığı maçta Feyenoord, Willem'i 3-0 yenerek Hollanda Kupası'nda finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Van Persie '300' dedi, kupada final geldi
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01 Mart 2018 00:37
Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord, taraftarı önünde Willem'i konuk etti. 90 dakika sonunda Feyenoord, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Feyenoord bu sonuçla Hollanda Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Steven Berghuis, 60. dakikada Robin van Persie ve 84. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.

Van Persie, attığı golle kulüp kariyerindeki 300. gole ulaşırken, Feyenoord formasıyla bu sezon 3. golüne imza atmış oldu. Van Persie, Feyenoord ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.

Hafta sonu ligde Feyenoord deplasmanda NAC Breda ile karşı karşıya gelecek.

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