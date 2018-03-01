Van Persie '300' dedi, kupada final geldi

Hollanda Kupası yarı final maçında, taraftarı önünde'i konuk etti. 90 dakika sonunda Feyenoord, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.Feyenoord bu sonuçla Hollanda Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Steven Berghuis, 60. dakikadave 84. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.Van Persie, attığı golle kulüp kariyerindeki 300. gole ulaşırken, Feyenoord formasıyla bu sezon 3. golüne imza atmış oldu. Van Persie, Feyenoord ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.Hafta sonu ligde Feyenoord deplasmanda NAC Breda ile karşı karşıya gelecek.