Van Persie '300' dedi, kupada final geldi

Hollanda Kupası yarı final maçında Feyenoord, taraftarı önünde Willem'i konuk etti. 90 dakika sonunda Feyenoord, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Feyenoord bu sonuçla Hollanda Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Steven Berghuis, 60. dakikada Robin van Persie ve 84. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.
Van Persie, attığı golle kulüp kariyerindeki 300. gole ulaşırken, Feyenoord formasıyla bu sezon 3. golüne imza atmış oldu. Van Persie, Feyenoord ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.
Hafta sonu ligde Feyenoord deplasmanda NAC Breda ile karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Feyenoord bu sonuçla Hollanda Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Steven Berghuis, 60. dakikada Robin van Persie ve 84. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.
Van Persie, attığı golle kulüp kariyerindeki 300. gole ulaşırken, Feyenoord formasıyla bu sezon 3. golüne imza atmış oldu. Van Persie, Feyenoord ile çıktığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.
Hafta sonu ligde Feyenoord deplasmanda NAC Breda ile karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın