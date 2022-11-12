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Van Hooijdonk'tan Van Gaal'e Janssen eleştirisi

Eski Fenerbahçeli yıldız Pierre Van Hooijdonk, Louis Van Gaal'i Arjantin karşısındaki penaltıcı seçimleri nedeniyle eleştirdi.

Van Hooijdonk'tan Van Gaal'e Janssen eleştirisi
Şimdilerde ülkesi Hollanda'da yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Pierre Van Hooijdonk, Arjantin karşılaşması sonrası teknik direktör Van Gaal'i eleştirdi.

Van Hooijdonk maç sonu sözlerinde Van Gaal'in penaltı atıcıları konusunda yanlışlık yaptığını belirterek, "İstatistikleri inceledim, Hollanda'da en yüksek yüzdeli penaltıcının Vincent Janssen olduğu biliniyordu. 119. dakikada penaltı atmak istemeyen birinin yerine Janssen'i oyuna sokamaz mıydık? Gakpo'nun yerine Noa Kang girdi ama Janssen oyuna alınmadı" açıklamasını yaptı.

Hollanda, maçtaki seri penaltılarda Van Dijk ve Berghuis'in atışlarından yararlanamamıştı.

Öte yandan Belçika Ligi'nde bu sezon 17 maçta 9 gol 4 asistle oynayan Van Hooijdonk'un dikkat çektiği Vincent Janssen, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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