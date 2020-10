Van Gundy: "Zion'ı tek pozisyonla sınırlamayacağım"

New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy, Zion Williamson'ın "inanılmaz bir oyun kurucu olduğunu ve onu tek pozisyonla sınırlamayacağını" söyledi.



Van Gundy, Pelicans yıldızını nasıl kullanmayı planladığı konusunda Zoom'da bazı düşüncelerini muhabirlerle paylaştı ve 2020-21 sezonunda bazı maçlarda pivot olarak oynayabileceğini belirtti:



"Ona hiç 'Dört mü yoksa beş mi?' diye bakmıyorum. Söz konusu kendisi olduğunda, bu etiketlerin önemli olup olmadığından emin değilim. Bence bu durumu daha da kesinleştirmeye çalıştıkça ve Zion'la kendisinin neyi sevdiği hakkında konuşunca, onu hangi pozisyonlara yerleştirmek istediğimiz ve çevresinde kimin en iyi olduğu gibi konulara odaklanacağız. Onu tek pozisyonla sınırlandırmayacağız. "



"ANALİST OLARAK MEMNUNDUM"



ESPN'den Andrew Lopez'e göre, Van Gundy, birkaç takımın başantrenörlük pozisyonları bu dönemde müsait olmasına rağmen, yalnızca Pelicans'ı yönetmekle ilgilenmişti:



"TV analisti işimden gerçekten keyif alıyordum. Tekrar koçluk yapmak istiyordum, ancak bu sadece harika bir fırsat bulabilirsem olurdu ve New Orleans da böyle bir konumdaydı."



Van Gundy, Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin'i ve şampiyonluk düzeyinde kadrolar oluşturma geçmişini, genç ve yetenekli bir gruba koçluk yapma fırsatını ve New Orleans şehrini, kararında rol oynayan faktörler olarak vurguladı.



Van Gundy, geçtiğimiz hafta Pelicans ile dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı.



Williamson, 2019-20 sezonunda 15.7 sayı ve 8.6 ribaund ortalamaları ile oynamış, ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun çoğunu kaçırmıştı.