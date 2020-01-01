Van Gundy: "Zion gibisini hiç görmedik, belki LeBron ya da Barkley"

New Orleans Pelicans'ın yeni başantrenörü Stan Van Gundy, Zion Williamson'ı "benzersiz" bir oyuncu olarak nitelendirdi.



Van Gundy, 20 yaşındaki yıldızla ilgili, Bleacher Report'tan Sean Highkin'e şu açıklamaları yaptı:



"Benzersiz bir oyuncu. Bu fizik, hız ve patlayıcı güç kombinasyonu, gerçekten hiç görülmemişti. İnsanlar LeBron veya Charles Barkley ile karşılaştırma yapmaya çalışıyorlardı ve muhtemelen en yakın karşılaştırma da o şekilde.



Ama o benzersiz. O adamlara pek benzemiyor. LeBron her zaman asıl topu taşıyan, oyun kurucu, point forvet, ya da artık ne demek istiyorsanız, oydu. Belki de Barkley, Zion'a daha yakın bir benzetme olabilir.



Herkesin farkına vardığı şey büyük vücudu ve harika sıçrama yeteneği, ama aynı zamanda hücumda inanılmaz bir ilk adımı var ve hiç bencil de oynamıyor. Hızlı karar veriyor, top elinden çabuk çıkıyor, böylece diğer oyuncular onunla oynamaktan zevk alabiliyor. Pas vermeyen bir adam değil."



Williamson, geçtiğimiz sezon Pelicans formasıyla 24 maçta 22.5 sayı, 6.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları elde etmişti.



