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Van Gundy, Pelicans'a sinirli!: "Utanç verici bir geceydi!"

New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy, takımının Minnesota Timberwolves karşısında 'utanç verici' bir mağlubiyet aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans koçu Stan Van Gundy, takımının Minnesota Timberwolves karşısında 'utanç verici' bir mağlubiyet aldığını söyledi.

Van Gundy, dün gece Timberwolves'a karşı alınan 105-135'lik yenilginin ardından, ekibinin savunma performansını "utanç verici" olarak nitelendirdi:

"Bunun benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum ve savunma anlamında ortaya koyduğumuz şey, dürüst olmak gerekirse utanç vericiydi. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Birçoğu benim suçum ve çoğu da oyuncularımızın suçu ve onların da bunu biraz üstlenmeleri gerekiyor. Bu gece rekabet etmedik ve en ön plana çıkan da bu.

Rekabet etmedik, birbirimize yardımcı olmadık, sahanın iki ucunda da birlikte oynamadık. Bu gece, bizim için gerçekten utanç verici bir geceydi.

Şutumuz da pek girmemişti ve dürüst olmak gerekirse, savunma açısından o kadar kötüyüz ki, kötü bir hücum gecesi geçirme lüksümüz asla yok. Vasat bir gece bile geçiremeyiz. Hücumda kötü olursak, bu gece olduğu gibi hep eziliriz."

Pelicans, maçın son 40 dakikasında 79-125'lik bir fark yemişti.

ESPN Stats & Information araştırmasına göre Timberwolves, son 25 sezonda en az 15 sayı geriye düştükten sonra bir maçı en az 30 sayı farkla kazanan ikinci takım oldu. Diğer takım Chicago Bulls bunu, o zamanki adıyla New Jersey Nets'e karşı, 23 Aralık 1996'da başarmıştı.


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