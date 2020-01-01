Van Gundy: "Lonzo çok zeki ve hiç bencil olmayan bir oyuncu"

New Orleans Pelicans'ın yeni koçu Stan Van Gundy, Lonzo Ball'un "çok zeki ve hiç bencil olmayan bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Çarşamba günü Pelicans ile dört yıllık bir anlaşma yapmayı kabul eden Van Gundy, USA Today'de Pelicans'ın point guardı hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Bana göre, Lonzo Ball, pozitif yönlerine, boyutlarına ve zekasına baktığınız zaman, bence çok, çok zeki ve hiç bencil olmayan bir oyuncu. Sahada her şeyden çok pas vermeyi tercih eden birisi.



Yani, çok etkili bir basketbolcu olma yolunda bir başlangıç yapmış oluyor. Bahsettiğiniz gibi, üçlük çizgisi gerisinden %38 isabetle oynamak ve maç başına 2.5 üçlük isabeti bulmak gibi. 12 şut denediği bazı maçlar vardı.



Ve bir de şunu söyleyeceğim, bu yıl Lonzo Ball'un gelişim gösterdiğini düşündüğüm noktalardan biri de, birkaç maçta üçlük çizgisi gerisinden 1/10 ya da 1/11 ile oynamasıydı. Ben buna olumlu bakıyorum. Çünkü geçmişte ondan gördüğüm şey, ilk üç şutunu denemesi ve bunların girmemesi durumunda, denemekten vazgeçip pas vermesiydi.



Şimdi, sanırım Alvin Gentry onu 'Hayır, hayır, hayır, şut atmaya devam edeceksin ve eğer boştaysan, atacaksın' diye ikna etmiş. O yüzden Lonzo Ball'a iyi bir şey aşıladıklarını düşünüyorum."



