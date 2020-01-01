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Van Gundy: "Giannis, olağanüstü bir oyuncu"

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun fiziği, atletizmi ve tutkusunun "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu Jeff Van Gundy, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun fiziği, atletizmi ve tutkusunun "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Van Gundy, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile birlikte "World of Basketball" podcastinde konuk olduğunda, Greek Freak hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre Giannis, fiziği, atletizmi ve tutkusuyla, olağanüstü biri. Şutu olmaması problem yaratmıyor, çünkü tüm şutörleri her zaman etrafına koyuyorlar. 90'lara kadar uzanan geleneksel bir modeli oynatmaya çalışıyor olsaydınız, daha zor olurdu, çünkü içerisi kalabalık olurdu."

Son MVP Giannis, birkaç gün önce Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.

Antetokounmpo ve Bucks, Doğu Konferansı yarı finallerinde Miami Heat ile karşı karşıya gelecek ve 1. maç bu gece oynanacak.


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