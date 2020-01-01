Van Gundy, Doncic'e övgülerde bulundu!: "Harika bir şovmen!"

Eski NBA koçu ve şimdiki yorumcu Jeff Van Gundy, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'e övgüde bulundu ve kendisinin bir "şovmen" olduğunu söyledi.



Van Gundy, SiriusXM'de Fran Fraschilla ile birlikte "World of Basketball" podcastinde konuk oldu ve şu açıklamaları yaptı:



"Doncic sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir şovmen de. Adamın vizyonu, fiziği var, çok kalıplı birisi ve hücum tarafında oynadığı basketbola bayılıyorum. Giderek daha iyi bir şutör haline geliyor ve tüm bunları yapıp şutunu da geliştirirse, lig için her şeyin biteceğini düşünmek korkutucu bir durum."



Doncic playoffların ilk turunda durdurulamaz oynuyordu ve 29.6 sayı, 10 ribaund, 8.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Sloven yıldız ve Mavericks, LA Clippers'a karşı seride 3-2 geride.



