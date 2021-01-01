Van Gundy'den Zion için Embiid kıyaslaması!

Eski NBA koçu Stan Van Gundy, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın durumunu Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in ilk üç sezonuyla karşılaştırdı.



Geçtiğimiz yaz döneminde sağ ayağından ameliyat olan Zion bu sezon henüz forma giymeyerek, ilk üç sezonunda oynadığından daha fazla maçı kaçırmıştı.



Van Gundy, Williamson'ın ilk üç yılını Embiid'in üç yılıyla karşılaştırarak, hayranlarına biraz umut vermeye çalıştı:



"Zion Williamson'ın ilk üç yılında bu kadar çok maç kaçırması talihsiz bir durum. Kendisi muazzam bir yetenek ve ligdeki en heyecan verici oyunculardan biri. Ama bir de şu şekilde bakın, Embiid'in ilk üç yılında oynadığının neredeyse üç katı kadar maç oynadı."



Embiid, 2014'te draft edildikten sonra NBA kariyerinin ilk iki sezonunu ayak sakatlığı nedeniyle kaçırmış ve üçüncü sezonunda sadece 31 maçta forma giyebilmişti. Buna karşılık Zion, aynı süreçte 86 maçta forma giymiş durumda.



