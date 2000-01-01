Van Gundy: "Curry genç değil, Warriors ona yardım etmeli"

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy, Golden State Warriors'ın Stephen Curry'ye yardım etmek için lotarya draft haklarını takas etmeleri gerektiğini söyledi.



Warriors, şampiyonluk penceresini genişletmek için bir fırsata sahip ve ESPN yorumcusu ve eski koç Van Gundy'ye göre, bu durum lotarya haklarını takas etmeyi de içeriyor.



Kolej basketbolunu izlemediğini itiraf eden Van Gundy, Warriors'ın takımın kazanmasına yardımcı olabilecek bir oyuncuyu almak için yüksek sıralı seçimlerini şimdi kullanmanın daha iyi olacağını belirtti:



"(Steph) Curry genç değil. Elinizdekileri desteklemek için büyük bir oyuncu almak adına doğru takası yapabilirseniz ve şimdi kazanma şansınızı artırabilirseniz, bence bu onlar için çok uygun bir seçenek olacaktır."



"BOB MYERS EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"



Warriors, 2020 NBA Draftı'nda 1 numara draft hakkını alabilirse, Georgia'dan Anthony Edwards'ı tercih edebileceği söylenmişti, ancak bazı kişiler Memphis pivotu James Wiseman ve denizaşırı ülkede oynayan LaMelo Ball için de argüman yapmıştı.



Van Gundy, aklında bir oyuncu olmadığını itiraf etse de, basketbol operasyonları başkanı Bob Myers'ın en iyi kararı vereceğini biliyor:



"Kim kimdir bilmiyorum, ama bence Bob Myers, her şeye iyi şekilde bakacaktır. Nihayetinde, Warriors için çok fazla fırsat olacak diye düşünüyorum."



Eğer Warriors draft hakkını tutmaya karar verirse, Van Gundy bunun bir planları olduğu için yapacaklarından emin:



"Draftta müthiş bir oyuncu seçeceklerini ya da draft hakkı için bir iyi bir oyuncu paketi alacaklarını hissediyorum. Ve bence, gelecek yıl rakiplerini oldukça zorlayacaklardır."



