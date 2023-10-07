'Van Gölü Canavarları' yarışlara hazırlanıyor

Van'da kısa süre önce kurulan "Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı", ulusal ve uluslararası yarışlara katılmak için sahilde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yapıyor.



Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet takımı kuruldu.



Kentteki bisiklet kulüplerine üye 10 sporcunun yer aldığı bisiklet takımı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek yarışmalara katılmak için hazırlıklara başladı.



Daha önce Van Gölü çevresini birçok kez bisikletle dolaşan sporcular, göl sahilinde, yüksek rakımlı bölgelerde ve engebeli parkurlarda antrenman yapıyor.



"BU ALANDA İDDİALIYIZ"



Derneğin kurucu başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgede sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ülkenin en büyük değerlerinden olan Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.



Bu anlamda sporcularla bir araya gelerek "Van Gölü Canavarları" bisiklet takımını kurduklarını anlatan Özel, "İlhamımızı Van Gölü'nün maviliğinden alıyoruz. Bu alanda da iddialıyız. Bölgemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılacak faaliyetlerde bisiklet takımımız ile temsil edeceğiz." dedi.



Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bırakılması konusunda bugüne kadar birçok etkinlik yaptıklarını belirten Özel, "Bundan sonra da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Katıldığımız etkinliklerde Van Gölü önceliğimiz olacak. Göl çevresinde yaptığımız bisiklet turlarını yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bisiklet takımımızın da önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.



