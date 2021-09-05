Van Gaal: "Van Dijk Türkiye'ya karşı sahada olacak"

Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Karadağ maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van Gaal: 'Van Dijk Türkiye'ya karşı sahada olacak'
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05 Eylül 2021 01:26
Milli takımımızın Salı günkü rakibi Hollanda'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, Karadağ'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında maça çok kötü başladıklarını söylerken, "İlk 15 dakika stres altında gibiydik. Sonraki 70 dakikadan izleyen herkes memnundur diye düşünüyorum. Daha fazla da gol atabilirdik. Norveç'le 1-1 kaldıktan sonra bu galibiyet önemliydi" diye konuştu.

Milli takımımızın Karadağ karşısında beraberlik almalarını değerlendiremediklerini söyleyen Van Gaal, bu maçta oynamayan yıldız savunmacı Van Dijk ile ilgili ise, "Virgil Türkiye maçında yeniden sahada olacak" ifadesini kullandı.


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