Van Gaal'den hakem eleştirisi

Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Arjantin'e mağlup oldukları maç sonunda konuştu.



Deneyimli teknik adam kaybettikleri penaltılarla ilgili ilginç bir detay vererek, "Tüm yıl boyunca oyuncularıma kendi kulüp takımlarında penaltı atma antrenmanı yapmalarını istedim ve yaptılar. Buna rağmen ilk 2 penaltıyı kaçırırsanız kazanmak imkansız hale geliyor" sözleriyle mağlup olmalarının nedenini anlattı.



Van Gaal Messi'nin penaltı golüyle ilgili ise, "Bana göre Arjantin'in ikinci golünü attığı penaltı şüpheliydi. Tekrarını izleyeceğim ama buna rağmen hakem yüzünden kaybettiğimizi söyleyemem" açıklamasını yaptı.



