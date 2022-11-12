X

Van Gaal'den hakem eleştirisi

Hollanda teknik direktörü Van Gaal, Arjantin maçı sonrası konuştu.

Van Gaal'den hakem eleştirisi
Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Arjantin'e mağlup oldukları maç sonunda konuştu.

Deneyimli teknik adam kaybettikleri penaltılarla ilgili ilginç bir detay vererek, "Tüm yıl boyunca oyuncularıma kendi kulüp takımlarında penaltı atma antrenmanı yapmalarını istedim ve yaptılar. Buna rağmen ilk 2 penaltıyı kaçırırsanız kazanmak imkansız hale geliyor" sözleriyle mağlup olmalarının nedenini anlattı.

Van Gaal Messi'nin penaltı golüyle ilgili ise, "Bana göre Arjantin'in ikinci golünü attığı penaltı şüpheliydi. Tekrarını izleyeceğim ama buna rağmen hakem yüzünden kaybettiğimizi söyleyemem" açıklamasını yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Hırvatlar, Dünya Kupası
Hırvatlar, Dünya Kupası'nı istiyor
Hollanda
Hollanda'da Louis van Gaal dönemi sona erdi
Hırvat model Ivana Knoll, Katar
Hırvat model Ivana Knoll, Katar'a damgasını vurdu!
Katar
Katar'da bir gazeteci hayatını kaybetti!
Son yarı finalistler belli oluyor
Son yarı finalistler belli oluyor