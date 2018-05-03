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Van Dijk'tan ilginç yanıt; "Kimin umurunda..."

Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldikleri maçın ardından Roma'nın penaltı itirazlarının umurunda olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Van Dijk'tan ilginç yanıt; 'Kimin umurunda...'
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03 Mayıs 2018 01:11
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-2 mağlup olmasına karşın ilk maçı 5-2 kazanmaları sebebiyle finale yükselen Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, maçın ardından ilginç bir açıklama yaptı.

"KİMİN UMURUNDA..."

"Roma cephesi iki penaltısının verilmediğinden yakınıyor." sorusunu yanıtlayan Vin Dijk, "Kimin umurunda, finaldeyiz" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID YORUMU

Skorun da umurunda olmadığını vurgulayan Van Dijk, "Bugünkü skor da hiç umrumda değil. Finaldeyiz. Birçok sefer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takım Real Madrid. Çokta bir şey söylemeye gerek yok. Zorlu bir maç olacak. Güzel bir final bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Virgil van Dijk devre arasında Southampton'dan Liverpool'a 78 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.



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