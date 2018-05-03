Van Dijk'tan ilginç yanıt; 'Kimin umurunda...'

Şampiyonlar Ligi'nde4-2 mağlup olmasına karşın ilk maçı 5-2 kazanmaları sebebiyle finale yükselensavunma oyuncusu, maçın ardından ilginç bir açıklama yaptı."Roma cephesi iki penaltısının verilmediğinden yakınıyor." sorusunu yanıtlayan Vin Dijk, "Kimin umurunda, finaldeyiz" ifadelerini kullandı.Skorun da umurunda olmadığını vurgulayan Van Dijk, "Bugünkü skor da hiç umrumda değil. Finaldeyiz. Birçok sefer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takım Real Madrid. Çokta bir şey söylemeye gerek yok. Zorlu bir maç olacak. Güzel bir final bizi bekliyor." şeklinde konuştu.Virgil van Dijk devre arasında Southampton'dan Liverpool'a 78 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.