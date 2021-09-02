Van Dijk: "Türkiye'den gelen sonuç bize yardımcı olacak"

Hollanda Milli Takım Kaptanı Virgil Van Dijk, Norveç ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van Dijk: 'Türkiye'den gelen sonuç bize yardımcı olacak'
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02 Eylül 2021 00:59
A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda'nın kaptanı Virgil Van Dijk, Norveç ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Yediğimiz golle birlikte hedefe giden yolda işlerimiz berbat oldu. Golde hepimiz ofsayt çizgisi için ileri gittik ama Cody geri çekildi. Böyle şeyler olabilir. O golden sonra istekliydik. Kazanmak için yeterli fırsatlarımız oldu. Oyunu kazanabilirdik ama onlar da kazanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Norveç'in golünü atan Erling Haaland ile ilgili gelen soruya Van Dijk, "O harika bir forvet, doğruyu söylemek gerek. Hızı var ve ona karşı her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor." cevabını verdi.

Van Dijk, "Norveç'e karşı kazanmalıydık. Önümüzde hala fırsatlar var. Önümüzdeki maçlarda bu fırsatları değerlendirmeliiz. Türkiye'den gelen sonucu öğrendik. Bize yardımı olacak ancak diğer ülkelerden gelen sonuçlara bağımlı kalmamalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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