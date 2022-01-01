Van Dijk'tan Van Basten'in eleştirilerine sert yanıt

Hollanda'nın Ekvador'la berabere kaldığı maçın yankıları sürerken ülkenin efsanelerinden Marco Van Basten'in TV yorumuna kaptan Van Dijk sert yanıt verdi.



Van Basten maç sonu değerlendirmesinde kaptan Van Dijk'a yüklenerek, "Van Dijk insiyatif almıyor, top ondayken sadece yanındakine veriyor savunmada ise rakibini izliyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor" sözlerini kullanmıştı.



Bu sözlere Van Dijk sert yanıt vererek "Hiç olumlu bir yorum yaptığını görmedim. Stüdyodan konuşmak kolay. İyi kaptan değil miyim yani?" sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.



Hollanda'nın kaptanı 31 yaşındaki Virgil Van Dijk, 2015'ten bu yana Milli formayı 50 kez sırtına geçirdi ve 5 gollük katkı sağladı.



