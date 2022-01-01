Van Dijk'tan maçın hakemine tepki!

Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Van Dijk'tan maçın hakemine tepki!
EURO 2024'e veda eden Hollanda'da takım kaptanı Virgil van Dijk, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduğunu dile getiren Van Dijk, "Burada olmak zorundayım ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok acı verici" dedi.

Maçın hakemini eleştiren yıldız isim, "Maçın bitiş düdüğü sonrası hakem hemen içeri koştu, bu çok şey anlatıyor." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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