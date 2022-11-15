Van Dijk: 'Mane'siz Dünya Kupası olmaz'

Senegal Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nı kaçıracağını açıkladı.



Mane'nin Liverpool'dan eski takım arkadaşı Virgil van Dijk, yıldız oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hollandalı yıldız yaptığı açıklamada, "Sadio Mane'nin bize karşı oynanacak olan maçı kaçırdığı için çok üzgünüm. Dünya Kupası en iyi oyuncuları hak ediyor ve Sadio da en iyilerden biri." dedi.



Dijk ayrıca, "Sadio Mane, dünya çapında bir oyuncu. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Onu özleyeceğim." diye konuştu.



Dünya Kupası'ndaki favorilerinden bahseden Hollandalı yıldız, "Bana göre Arjantin, Brezilya ve Fransa favori ülkeler arasında. Brezilya her zaman orada. Arjantin güçlü ve Fransızların ise harika bir takımı var. Biz de iyi bir ekibe, deneyimli bir teknik adama ve her şeyden önce takım ruhuna sahibiz." açıklamasını yaptı.



