Van Dijk: "Herkes bizim düşmemizi istiyor"

Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk, takımlarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Van Dijk: 'Herkes bizim düşmemizi istiyor'
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07 Ekim 2020 20:30
Hollandalı stoper Virgil van Dijk, son dönemde takımı Liverpool'un karşılaştığı zorluklardan bahsetti.

Liverpool, Premier Lig'deki son maçında Aston Villa'ya karşı aldığı 7-2'lik mağlubiyetle futbolseverleri şaşırtmıştı.

"EN ZORU ZİRVEDE KALMAK"

29 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada; "Bence en zor şey zirvede kalmak. Biz tepeye çıktıktan sonra herkesin tek istediği şey düşüşümüzü görmek oldu. Futbol oynarken her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

Liverpool, Aston Villa karşısında aldığı moral bozucu mağlubiyetten sonraki maçını 17 Ekim'de Everton'a karşı oynayacak. Lige flaş bir başlangıç yapan Everton, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturmuştu.



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