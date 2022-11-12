Van Dijk: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Hollanda kaptanı Virgil Van Dijk, Arjantin karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Penaltılarla elendikleri maç için çok çalıştıklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Penaltılar konusunda çok çalıştık. Bu geceye kadar herşey yolunda gitmişti. Böyle olunca çok canınız yanıyor. Harika bir ruh gösterdik ama olmadı" sözlerini kullandı.



Beşiktaşlı Wout Weghorst'un gollerinin maçın penaltılara gitmesinde etkili olduğunu belirten Van Dijk, "Wout'un golleri çok önemliydi. Herkes sahada savaştı. Burada turu geçeceğimize kesinlikle inandık. Ne yazık ki buradan hayal kırıklığına uğrayarak ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.



