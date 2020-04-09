Van Dijk efsane olmak istiyor!

Liverpool'un Hollandalı yıldız stoperi Virgil Van Dijk, kulüpte efsaneler arasında anılmak istediğini söyledi.İspanyol Sport'a konuşan Virgil Van Dijk, yaptığı açıklamada, "Liverpool efsanesi olarak hatırlanmak istiyorum. Emekli olduktan sonra Anfield'a dönen oyunculardan biri olmak istiyorum." sözlerini kullandı.Hollandalı'nın verdiği röportajdan dikkat çeken bölümler şu şekilde:"Küçükken büyüme atağı geçirene kadar çok kısaydım. Hatta 16 yaşındayken küçük kardeşim benden uzundu. 17 yaşıma girerken 1 yaz içinde tam 16 santimetre uzadım. Bu sefer dizim zayıftı ama çalışarak sağlıklı bir vücuda sahip oldum.""1 Nisan 2012'de çok ciddi bir mide enfeksiyonu geçirdim. 1 Nisan'da olması da ayrıca ilginçti. 13 gece hastanede yattım. Ayağa kalktığımda 10 metre yürüyemiyordum. 1 ay sonra çalışmalara başladım. Fizyoterapistlerle yoğun çalışma yaptım. 1 sezon oynadıktan sonra Celtic'e gittim""Burada inanılmaz şeyler başarmak istiyorum. Harika bir takımımız var ve herşeye sahibiz. Emekli olduktan sonra buraya dönen eski futbolculardan biri olmak istiyorum. Bazen eski Liverpoollu isimlerle karşılaşıyorum ve kendimi sevilen bir ailenin parçası gibi hissediyorum"