  •  
    G.Saray mesaj yolladı! "Bonservisini al, gel..."
  •  
    Açıklanması beklenen 12 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'dan transferde Barcelona sürprizi geldi
  •  
    Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük TRANSFERİ o!
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...

Van der Vaart'ın yeni takımı belli oldu!

Danimarka Ligi ekiplerinden Esbjerg, 35 yaşındaki Rafael van der Vaart ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Van der Vaart'ın yeni takımı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 16:45
Hollanda futbolunun son 20 yıldaki en önemli yıldızlarından Rafael van der Vaart, kariyerine Danimarka'da devam etme kararı verdi.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Danimarka Ligi ekiplerinden Esbjerg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Danimarka'da Midtjylland'da oynayan deneyimli isim, yeni takımında 10 numaralı formayla mücadele edecek.

Ajax altyapısından yetişen van der Vaart, Hamburg, Real Madrid, Tottenham ve Betis formaları da giydi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için