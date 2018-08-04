Van der Vaart'ın yeni takımı belli oldu!

Hollanda futbolunun son 20 yıldaki en önemli yıldızlarından Rafael van der Vaart, kariyerine Danimarka'da devam etme kararı verdi.
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Danimarka Ligi ekiplerinden Esbjerg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Danimarka'da Midtjylland'da oynayan deneyimli isim, yeni takımında 10 numaralı formayla mücadele edecek.
Ajax altyapısından yetişen van der Vaart, Hamburg, Real Madrid, Tottenham ve Betis formaları da giydi.
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35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Danimarka Ligi ekiplerinden Esbjerg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Danimarka'da Midtjylland'da oynayan deneyimli isim, yeni takımında 10 numaralı formayla mücadele edecek.
Ajax altyapısından yetişen van der Vaart, Hamburg, Real Madrid, Tottenham ve Betis formaları da giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın