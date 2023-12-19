Van der Sar'dan Onana'ya tebrik

Manchester United'ın Premier Lig'de Liverpool ile karşılaştığı maçta kalesini gole kapatmayı başaran Andre Onana'ya Manchester United'ın eski kalecinden övgü dolu bir yorum geldi.



Daha önce Onana'nın kendi favori kalecisi olduğunu açıklayan Manchester United'ın eski kalecisi Edwin Van der Sar, sosyal medya hesabından Onana'yı performansından ötürü tebrik etti.



''İyi işti''



Hollandalı eski kaleci, Onana'nın paylaştığı bir fotoğrafa, "Aferin Andre, iyi işti." yorumunda bulundu.



Manchester United maçı performansı



Bu sezon yediği gollerle sık sık eleştirilere maruz kalan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Liverpool karşısında yaptığı 8 kurtarış ile takımının puan almasında önemli bir rol oynadı.





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