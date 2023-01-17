Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim Van den Boomen, kariyerine Sarı-Kırmızılı forma ile devam etmek istiyor. Bu isteğini açık şekilde dile getiren başarılı oyuncu, kulübünden transfer adına izin istedi. İşte 'Her futbolcu Galatasaray gibi böylesine önemli bir kulüpte oynamak ister' diyen yıldız oyuncuyla ilgili tüm gelişmeler...Galatasaray ile Van den Boomen arasındaki transfer ateşi yeniden yandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Dünya Kupası arasından beri görüşmeleri sürdürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, o günlerde Galatasaray'a sıcak mesajlar göndermişti.Aradan geçen zamanda Cim Bom'un tecrübeli oyuncuya olan ilgisi hiç azalmadı. Sarı-Kırmızılılar, Boomen'i kış döneminde kadrosuna katmak için Toulouse'a bir teklif daha yaptı. Ancak Fransız kulübünün bonservis inadı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı'yı da sonunda isyan ettirdi. Kulübünden Galatasaray'a transferi için izin isteyen Boomen, Fransız basınına flaş açıklamalar yaptı.Gazetecilerin,ifadelerini kullandı.Özellikle Sergio Oliveira'ya alternatif veya onun yanında oynayacak kalitede bir isim arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu arayışı Boomen transferiyle noktalamak istiyor.