Van de Beek: "Oyunumuzu geliştirmeliyiz"

Manchester Unitedlı Donny Van de Beek, Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Van de Beek: 'Oyunumuzu geliştirmeliyiz'
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05 Kasım 2020 00:13
Manchester United'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Dnny Van de Beek, Başakşehir yenilgisinin ardından konuştu.

Maç sonu açıklamalarında Van de Beek, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. İlk 10 dakikada bir gol yedik ve sonra güvenimizi yitirdik. Çok daha iyi maçlar çıkarabiliriz" sözlerini kullandı.

"Bir bir takımız ve herkesin sorumluluğu var." diyen Hollandalı oyuncu. Çok daha iyi oynayabiliriz. Martial golü attığında bir şeyler yapabilmek için zamanımız olduğunu düşünmüştüm. Bugün çok fazla pozisyon yaratamadık" ifadelerini kullandı.

Önlerinde Everton karşılaşması olduğunu ve bu maça odaklandıklarını söyleyen Van de Beek, oyunlarını daha da geliştirmeleri gerektiği itirafında bulundu.



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