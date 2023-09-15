Van'da tenis turnuvası tamamlandı

Van'da düzenlenen "Akdamar Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona 6 ülkeden 80 sporcu katıldı.



İpekyolu ilçesindeki 75. Yıl Tenis Kortları'nda 4 kategoride yapılan turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.



Tek erkeklerde Ziya Ayberk Aydın birinci ve Kerem Genç ikinci olurken, tek kadınlarda Adiya Omarbek birinci, Polina Isakova ikinciliği elde etti.



Çift erkeklerde ise Ziya Ayberk Aydın-Kerem Genç birinci, Ansar Niyetkaliyev-Zhantore Sanzharuly ikinci olmayı başardı.



Çift kadınlarda da Adiya Omarbek-Aleksandra Barmicheva birinci, Ana Chachkhunashvili-Polina Isakova ikinci oldu.



