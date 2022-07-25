Van'da dağ maratonu heyecanı yaşanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, Van'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Van'da dağ maratonu heyecanı yaşanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2022 16:29
Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, Van'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek maratonun 30 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonun, Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olduğu aktarıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ