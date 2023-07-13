Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nda 5 imza

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Aycan Arda ve iç transferde de 4 futbolcusuyla sözleşme imzaladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden kırmızı siyahlılar, gelecek ay yapılacak 2. Lig'e yükselme maçları öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Takımın 2. Lig'e yükselmesi için çalışma yürüten kulüp yöneticileri, iç ve dış transferde 5 sporcuyla anlaşma sağladı.



Geçen sezon Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Arda'yı renklerine bağlayan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, iç transferde de Ceylan Tatar, Azra Hanım Güler, Hayriye Tomris ve Öznur Çetin ile sözleşme yeniledi.



Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, anlaşmaya vardıkları kadın sporculara yeni sezonda başarı diledi.



Sevinç, takımın gelecek ay yapılacak 2. Lig'e yükselme maçlarında kenti en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.



İmza törenine kulüp yöneticisi Ruşen Alpaslan ve teknik sorumlular da katıldı.



