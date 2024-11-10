Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı

Rafa Silva sezona fırtına gibi başlarken sonrasında duruldu. Beşiktaş 'ın Portekizli yıldızısezona fırtına gibi başlarken sonrasında duruldu.



İlk 5 resmi maçında 4 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, son 12 maçta ise sadece Konyaspor'a gol atarken tek asistini ise Lyon karşısında yaptı. Bu süreçte özellikle kanatta oynamak zorunda olduğu maçlarda varlık göstermekte zorlanan Rafa Silva, Milot Rashica'nın geri dönmesiyle birlikte yeniden forvet arkasına geçiyor.



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