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Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı

Giovanni van Bronckhorst, Jonas Svensson ve Ernest Muçi gibi isimlerden aldığı verimi Rafa Silva'yı 10 numarada oynatarak artırmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı
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10 Kasım 2024 10:09
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva sezona fırtına gibi başlarken sonrasında duruldu.

İlk 5 resmi maçında 4 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, son 12 maçta ise sadece Konyaspor'a gol atarken tek asistini ise Lyon karşısında yaptı. Bu süreçte özellikle kanatta oynamak zorunda olduğu maçlarda varlık göstermekte zorlanan Rafa Silva, Milot Rashica'nın geri dönmesiyle birlikte yeniden forvet arkasına geçiyor.

YENİDEN 10 NUAMARAYA

31 yaşındaki futbolcunun yeniden çıkış yakalamak istediği ve milli ara öncesi bunun sinyalini Başakşehir maçında göstermeyi amaçladığı kaydedildi. Svensson ve Muçi'den maksimun seviyede verim almayı başaran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da yıldız ismi artık 10 numaradan koparmayarak tekrar yukarıya çekmeyi planlıyor. 
 
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