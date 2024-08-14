Van Bronckhorst'un gözdesi Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta Samsunspor maçındaki asistiyle konuşulan Semih Kılıçsoy, sol kanatta oynadığı 15 maçta 6 gol, 3 asiste ulaştı. Gerçek yeri santrfor olan genç yıldız, Hollandalı hocayı mest etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un gözdesi Semih Kılıçsoy
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14 Ağustos 2024 10:08
Sezona Süper Kupa ve Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, adından çok söz ettirecek. Samsunspor karşısında Rafa Silva'ya müthiş bir asist yapan 18 yaşındaki yıldız, sol kanattaki yerini de yadırgamadı.

Beşiktaş'ın 2024 senesinde Süper Lig'de attığı 29 golün 15'inde 10 gol, 5 asistle Semih'in payı var. Türk futbolunun yeni yıldız adayı, sol kanatta oynadığı 15 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. Santrfor oynadığı 13 karşılaşmada da 5 gol attı. Sağ kanatta da görev alan genç yıldız, 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

KALEYE YAKIN OYNAMALIYIM

Semih Kılıçsoy, İmmobile'nin gelişi sonrasında sol kanada çekildi. Gio, 18 yaşındaki genç yıldızını kanat-forvet gibi kullanıyor.

Kılıçsoy da geçen sezon verdiği bir röportajda, "Forvet oynamak istiyorum. Orada daha rahatım. Bitirici özelliğim, patlayıcı kuvvetim, gol vuruşlarım, seri olmam... Ve kaleye yakın yerlerde yapmalıyım bunları" demişti.

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