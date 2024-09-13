Van Bronckhorst'un gençlere güveni tam!

Beşiktaş'ta yönetim, hücum hattı ve sol bek konusundaki kararını verdi. Van Bronckhorst, Mustafa Hekimoğlu'na güvendiğini ve takviye yapılmayacağını açıkladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'un gençlere güveni tam!
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13 Eylül 2024 11:21
Tecrübeli-genç oyuncuların harmanlandığı kadrosuyla sezona giren Beşiktaş'ta yönetimi sevindiren bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kurmaylar, özellikle hücum hattıyla ilgili Giovanni van Bronckhorst ile bir toplantı gerçekleştirdi. 'Gio'ya transfer döneminin bitmesine saatler kala Ciro Immobile'nin arkasına bir isim isteyip istemediği soruldu.

"MUSTAFA VARKEN YENİ BİR İSME GEREK YOK"

Hollandalı çalıştırıcı "Mustafa Hekimoğlu çok büyük bir yetenek. Geleceği parlak bir golcü. O varken yeni bir isme gerek yok. Mustafa'nın önünü kesmeyelim." yanıtını verdi.



3. SOL BEK EMİRHAN

Van Bronckhorst, sol bekte de ara transfere kadar yola Emrecan Terzi ile devam edebileceğini söyledi. Masuaku'nun form tuttuğunu, Emrecan'ın da istediği seviyeye yaklaştığını belirten Hollandalı, Emirhan Topçu'yu da gerekirse bu bölgede oynatabileceğini belirtip takviye konusunun devre arasına kadar ertelendiğini kaydetti. 

 

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